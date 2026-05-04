Panamá busca consolidarse como hub marítimo global en medio de tensiones internacionales

El evento que reunirá a líderes de organismos internacionales, armadores y representantes del sector público y privado, convirtiéndose en una plataforma clave para promover inversiones y alianzas.

Panamá se prepara para recibir esta semana a representantes de más de 30 países en un evento clave para proyectar su potencial marítimo y logístico ante el mundo. Se trata del Maritime Convention of the Americas, que se realizará los días 7 y 8 de mayo y que reunirá a algunos de los actores más influyentes de la industria naviera internacional.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, explicó que el objetivo principal del encuentro es posicionar al país como un punto estratégico para el comercio marítimo global, además de fortalecer la educación y el conocimiento sobre este sector.

En medio de conflictos internacionales y cambios en las rutas comerciales, Panamá ha ganado relevancia como plataforma logística.

Según Gómez, situaciones como la inseguridad en rutas tradicionales y conflictos bélicos han obligado a navieras a redirigir sus trayectos, lo que ha incrementado el tránsito hacia el continente americano.

Te puede interesar: Sesiones extraordinarias: Diputado Cedeño advierte que proyecto sobre ley de sustancia económica debe convencer al país

“Panamá no se beneficia, pero sí ha podido conectar países que necesitan insumos esenciales gracias a su sistema logístico”, explicó.

Mencionó que países asiáticos como Japón analizan inversiones en territorio panameño, viendo al país como una alternativa eficiente para reducir tiempos y costos en el transporte de energía y mercancías.

El sector también enfrenta desafíos. Uno de ellos es la presión de algunos mercados, particularmente China, para que embarcaciones cambien su bandera.

A pesar de esto, Gómez aseguró que existe confianza en el registro panameño de buques, uno de los más importantes del mundo, y destacó el acompañamiento de las autoridades para evitar sanciones o detenciones de buques.

Panamá proyecta inversiones de entre 8.5 y 10 mil millones de dólares en infraestructura portuaria, lo que ha despertado el interés de unos 35 armadores internacionales que participarán en el evento.

Otro punto de tensión es un proyecto de ley que busca gravar la actividad logística para financiar pensiones.

Aunque la Cámara Marítima respalda el fondo para jubilaciones, advierte que el aumento de tasas a los contenedores podría afectar la competitividad del país, en un momento en que el sector ya enfrenta múltiples desafíos.

“Panamá no está siendo tan competitivo como otros puertos de la región”, advirtió Gómez.

En ese sentido destacó que el país enfrenta una fuerte competencia de puertos en la región como Cartagena, México y Jamaica, que actualmente operan con mayores niveles de ocupación.

Finalmente manifestó la importancia del evento que reunirá a líderes de organismos internacionales, armadores y representantes del sector público y privado, convirtiéndose en una plataforma clave para promover inversiones y alianzas.

“Es una oportunidad para mostrarle al mundo lo que Panamá puede ofrecer como hub logístico integral”, concluyó Gómez.