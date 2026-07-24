Operación Obsidiana deja 11 detenidos por presunto hurto de autos y falsificación de documentos

Según la información oficial, los aprehendidos estarían presuntamente relacionados con el hurto de vehículos, el desmantelamiento de los automóviles en los llamados "deshuesaderos" y la falsificación de documentos para otorgar una doble identidad a los autos sustraídos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon un presunto grupo delictivo dedicado al hurto de vehículos durante la Operación Obsidiana, desarrollada mediante una serie de allanamientos en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. La acción dejó un total de 11 personas aprehendidas.

De acuerdo con las autoridades, los operativos forman parte de una investigación por delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto de autos, relacionados con hechos registrados en ambas provincias.

Durante las diligencias también fueron ubicados posibles indicios vinculados con las investigaciones, los cuales fueron recabados por los investigadores para fortalecer el proceso y determinar la posible participación de otras personas.

Según la información oficial, los aprehendidos estarían presuntamente relacionados con el hurto de vehículos, el desmantelamiento de los automóviles en los llamados "deshuesaderos" y la falsificación de documentos para otorgar una doble identidad a los autos sustraídos.

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Las 11 personas serán puestas a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo de las audiencias correspondientes, en las que se definirá su situación jurídica.

La Policía Nacional destacó que estas acciones forman parte de las estrategias para combatir los delitos contra el patrimonio económico y el comercio ilegal de vehículos.

Como parte de los resultados obtenidos este año, la institución informó que ha recuperado más de 230 vehículos que mantenían denuncias por robo, hurto o apropiación indebida.