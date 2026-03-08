Operativos policiales dejan 138 aprehendidos, decomisos de armas, droga y dinero en las últimas 24 horas

Las autoridades detallaron que de ese total, 107 personas fueron capturadas mediante oficios judiciales , 12 por faltas administrativas , 10 en flagrancia , 6 por microtráfico y 3 por narcotráfico .

Panamá/Un total de 138 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas durante operativos policiales realizados en distintos puntos del país, acciones que también dejaron decomisos de armas de fuego, droga, dinero en efectivo y la recuperación de un vehículo.

De acuerdo con el informe oficial, “en el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió 138 personas”.

Las autoridades detallaron que de ese total, 107 personas fueron capturadas mediante oficios judiciales, 12 por faltas administrativas, 10 en flagrancia, 6 por microtráfico y 3 por narcotráfico.

Los operativos también incluyeron múltiples diligencias en distintos sectores del país. El reporte indica “se realizaron 24 diligencias de allanamiento, se decomisaron ocho armas de fuego con 19 municiones, $16,496.75 en efectivo, 1,193 paquetes de droga y se recuperó un vehículo”.

Las incautaciones forman parte de las acciones dirigidas a desarticular estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos que afectan la seguridad pública.

Operativos de tránsito dejan más de mil boletas

De forma paralela a los operativos contra el delito, las autoridades desarrollaron controles en las principales vías del país para reforzar la seguridad vial.

Durante estas acciones se colocaron 1,029 boletas por distintas infracciones al reglamento de tránsito.

Entre las faltas más frecuentes se registraron 185 sanciones por exceso de velocidad, 64 por conducir con luces no adecuadas, 20 por licencia vencida, 24 por hablar por celular mientras se conduce, 37 por embriaguez comprobada y nueve por aliento alcohólico.

Las autoridades también informaron que 112 vehículos fueron removidos de circulación y trasladados mediante grúas como parte de los operativos de control.

Estos resultados, de acuerdo con las autoridades forman parte de las acciones continuas del Plan Firmeza, una estrategia con la que la Policía Nacional busca reforzar la presencia policial y reducir los índices delictivos en distintas regiones del país.