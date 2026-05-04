Ordenan detención provisional para dos de los asaltantes de una joyería

Ciudad de Panamá/Se ordenó la detención provisional para dos personas por la comisión del presunto delito de robo agravado, en perjuicio de una joyería en Costa del Este.

Durante la audiencia, realizada el viernes 1 de mayo, se legalizó la aprehensión, se dio por presentada la formulación de cargo y se impuso la medida cautelar antes mencionada.

El hecho se dio el 29 de abril de 2026, en una joyería ubicada en Costa del Este, corregimiento de Parque Lefevre, cuando a eso de las 10:00 a. m. se cometió el delito, despojando al agente de seguridad de su arma de fuego y causándole una serie de lesiones, además de llevarse del establecimiento artículos por un valor aproximado de 200 mil balboas.

Una vez cometido el hecho, los implicados salieron en huida por el Corredor Sur hacia Tocumen. Fue en ese corregimiento donde la Policía Nacional logró capturar, tras una persecución, a estas personas (una de las cuales conducía el vehículo que se dio a la fuga) y a un menor de edad, quien será procesado en la instancia correspondiente. En el sitio de la captura se hallaron vestimentas y objetos utilizados para la comisión del hecho.