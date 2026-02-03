Órgano Judicial y Caja de Ahorros suscriben convenio para facilitar el acceso al crédito a sus funcionarios

Los parámetros plasmados en este convenio buscan garantizar un acceso al crédito responsable, sostenible y acorde con la situación financiera de cada solicitante.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera en el sector público, Caja de Ahorros y el Órgano Judicial suscribieron un convenio interinstitucional que permitirá ampliar el acceso a soluciones de financiamiento formal a sus casi 7,000 funcionarios a nivel nacional, incluyendo a los que cuenten con contratos eventuales, probatorios, interinos y transitorios.

El convenio, firmado entre la magistrada presidenta, María Cristina Chen, y el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, está orientado a reconocer distintas modalidades de contratación dentro del Órgano Judicial, flexibilizando y adaptando sus políticas de préstamos personales, hipotecarios y de autos, para cumplir con su visión de bancarizar a Panamá con innovación y rentabilidad, siempre bajo criterios de evaluación responsables y alineados a la normativa vigente.

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia G., señaló que este convenio responde a una visión de banca estatal que busca acompañar de forma responsable a los servidores públicos. “Desde Caja de Ahorros hemos abierto el compás para brindar soluciones de financiamiento a quienes antes no gozaban de acceso a crédito en la banca formal. Primero fueron los trabajadores de la construcción, luego seguimos con servidores del MINSA. Ahora, con este convenio, formalizamos oportunidades financieras acordes a los diversos estatus contractuales de los casi 7 mil funcionarios del Órgano Judicial a nivel nacional. De esta forma, en lo que va de 2026, Caja de Ahorros ha incluido a más de 58 mil personas, quienes podrán contar con soluciones financieras adaptadas a sus realidades”.

Por su parte, Chen Stanziola, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, destacó: “Este paso también refleja una comprensión moderna del fortalecimiento institucional. Sabemos que un personal respaldado es un personal más comprometido, más motivado y más enfocado en brindar un servicio de calidad. La eficiencia, la transparencia y la credibilidad de la justicia están estrechamente ligadas al bienestar de quienes la administran”.

“A nuestros funcionarios y funcionarias por contrato, interinos, eventuales y transitorios, deseo dirigirme de manera especial. Este Convenio lleva un mensaje claro y contundente: ustedes son parte fundamental del Órgano Judicial. Su esfuerzo diario, su profesionalismo y su sentido de responsabilidad son valorados y tomados en cuenta. La institución reconoce su aporte y continúa trabajando para generar condiciones más justas”.

Asimismo, este acuerdo reafirma el compromiso del Órgano Judicial con una gestión responsable, que promueve alianzas estratégicas en beneficio de su talento humano. Creemos firmemente que la cooperación interinstitucional es una herramienta clave para ampliar oportunidades y fortalecer al Estado en su conjunto."

El acceso a los productos financieros contemplados en el convenio se regirá por criterios previamente definidos según el tipo de contrato del funcionario del Órgano Judicial, entre los que se incluyen:

Ingresos mínimos, que pueden variar según la región (Panamá Metro o Interior) y el tipo de crédito a solicitar (auto, personal o hipoteca).

Estabilidad laboral: Se considerará al menos un (1) año de permanencia en el empleo actual y 2 años de servicio en contratos eventuales, interinos o transitorios, para préstamos hipotecarios. En el caso de préstamos personales para permanentes, será 1 año y 5 años para interinos, eventuales y transitorios. En préstamos de auto se pide 2 años de servicio en empleo actual para estatus interino, eventual, transitorio y permanente.

Nivel de endeudamiento máximo del 55%, con o sin hipoteca. En el caso de préstamos personales, desde un 45%.

Capacidad de pago del 35%, evaluada conforme a los ingresos comprobados.

Además de la documentación regular como carta de trabajo, último talonario de pago y última ficha de la CSS.

Los parámetros plasmados en este convenio buscan garantizar un acceso al crédito responsable, sostenible y acorde con la situación financiera de cada solicitante.

Con esta alianza, Caja de Ahorros continúa bancarizando a Panamá con flexibilidad, ofreciendo una banca moderna y accesible, brindando oportunidades financieras reales para quienes sirven al país desde el sector público.