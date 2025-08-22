Pacientes de hemodiálisis del Hospital Susana Jones enfrentan incertidumbre por posible traslado

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pacientes de hemodiálisis del Hospital Susana Jones de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicado en Villa Lucre, viven momentos de incertidumbre ante el posible traslado al complejo hospitalario de la CSS “Dr. Arnulfo Arias Madrid”.

Una paciente del área de Pacora que lleva 11 años sometiéndose a este tratamiento tres veces por semana, expresó su preocupación por la falta de comunicación oficial. Indicó que desconocen algún aspecto entorno al tema y que no se les ha brindado ningún tipo de detalle.

Una de las principales inquietudes de los pacientes es el tema del transporte. Estas personas explicaron que actualmente cuentan con el apoyo de la Junta Comunal de Pacora, que les proporciona un autobús que los recoge en sus casas y los lleva de vuelta después del tratamiento.

El hospital cuenta con dos salas de hemodiálisis que atienden a decenas de pacientes que requieren este tratamiento vital de forma regular.

Según informó el personal de la CSS, el traslado se debe a trabajos de mantenimiento y adecuaciones que deben realizarse en las salas de hemodiálisis del Hospital Susana Jones. Los pacientes reconocen la necesidad de estos trabajos preventivos, pero critican la falta de información.

Según trascendió, a partir del próximo 1 de septiembre los pacientes podrían iniciar el traslado, aunque no se proporcionó información oficial al respecto.

Con información de Yamy Rivas