Pacientes de hemodiálisis piden apertura de vías, Chiriquí se queda sin insumos

Ciudad de Panamá/En una situación delicada se encuentran los pacientes de hemodiálisis que requieren de una atención especial y que se ha visto interrumpida producto de los cierres de vías y manifestaciones que se realizan en distintos puntos del país en contra del contrato minero.

Relacionado Paciente de hemodiálisis cuenta su odisea para conseguir una cita en la CSS

Alexander Pineda, presidente de la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal, reiteró que preocupa el panorama esto debido a que el insumo que reciben en las diversas salas de diálisis está escaseando.

Además, los pacientes con estas dolencias, han sufrido sacrificios debido a que han tenido que caminar para recibir sus atenciones, se les ha condicionado los tiempos y los horarios de sus tratamientos.

Relacionado Silencian los tambores y las bocinas para encender las velas en el duodécimo día de protesta en rechazo al contrato minero

En Changinola en Bocas del Toro y Puerto Armuelles en Chiriquí son algunos de los puntos donde según Pineda, se están desabasteciendo, por lo que pide a las dirigencias para que permitan pasar insumos médicos y de hemodiálisis. Teme que esto, ponga a los pacientes "como mártires de la lucha y eso es lo que no desean".

Es en la provincia de Chiriquí, donde tienen el mayor problema, ya que los insumos no están cruzando de San Félix o Tolé y no llegan a David o Puerto Armuelles, donde los pacientes tienen garantizados escasos uno o dos días de insumos para tratamiento.

Relacionado Recolección de desperdicios se complica producto de cierres y protestas

Solicitó ante esto a los manifestantes, que permitan el tránsito de camiones con insumos hacia los hospitales.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, hizo lo propio e insto a los manifestantes a que, de continuar con las protestas están sean pacíficas y dejen el libre tránsito porque no hay abastecimiento de comida, las personas no están llegando a sus citas y los pacientes de hemodiálisis, que necesitan diariamente entrar a los hospitales no están contando con sus debidos tratamientos.