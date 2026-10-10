Pago del Cepanim: Suspenden trámites y atención por la seguridad de los beneficiarios tras el terremoto

El Mef informó que la atención se reanudará cuando las condiciones de seguridad lo permitan, para salvaguardar la integridad de los beneficiarios y los funcionarios.

Panamá/La atención y los trámites para la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), ha sido temporalmente suspendido debido a la situación generada por el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá.

La medida adoptada por el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) implica la reprogramación de las jornadas de atención, por lo que durante los próximos días permanecerán suspendidos los servicios en las oficinas provinciales destinadas al pago del Cepanim, así como en las instalaciones de Megapolis Outlet y en la oficina habilitada para consultas en el edificio Avesa.

El Mef informó que la atención se reanudará cuando las condiciones de seguridad lo permitan, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los beneficiarios y los funcionarios.

Ante esta suspensión temporal, la entidad pidió a las personas beneficiarias mantenerse atentas a los próximos comunicados oficiales, en los que se informará sobre la reanudación de los trámites y la reprogramación de las jornadas.