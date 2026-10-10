Estado de emergencia: CSS establece nuevas restricciones para accesos a sus hospitales

Entre las medidas está la prohibición de la entrada o permanencia de más de un familiar por persona hospitalizada durante las visitas. La entidad explicó que esta disposición busca mantener los espacios despejados, controlar el aforo y facilitar una evacuación rápida y segura en caso de ser necesario.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció nuevas medidas de control de acceso y aforo en sus instalaciones de salud, que incluyen la limitación de un acompañante por paciente, ante el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional tras el terremoto y las réplicas registradas en el país.

La institución informó la tarde de hoy que las disposiciones son de aplicación inmediata y buscan salvaguardar la seguridad de los pacientes asegurados, sus familiares y el personal de salud.

Entre las medidas, la CSS estableció que solo se permitirá el acceso de un acompañante por paciente en los hospitales e instalaciones donde el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) haya autorizado la permanencia o el retorno de pacientes.

Además, se prohíbe la entrada o permanencia de más de un familiar por persona hospitalizada durante las visitas. La entidad explicó que esta disposición busca mantener los espacios despejados, controlar el aforo y facilitar una evacuación rápida y segura en caso de ser necesario.

La CSS señaló que estas acciones responden a las recomendaciones técnicas de Sinaproc, ante la situación de emergencia provocada por el sismo y las réplicas.

La institución pidió la comprensión y colaboración de la ciudadanía para cumplir con las normas preventivas, destinadas a proteger la vida y la seguridad de los pacientes y del personal sanitario.