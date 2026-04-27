Panamá acoge encuentro sobre enfermedades de la piel con foco en diagnóstico y acceso

Martín Petrocco , explicó que uno de los principales objetivos del encuentro es visibilizar las necesidades de los pacientes.

Panamá/Panamá se convierte en punto de encuentro para especialistas, pacientes e investigadores que analizan los desafíos que enfrentan las personas con enfermedades de la piel, en un espacio que pone sobre la mesa problemas como el diagnóstico tardío y el acceso a tratamientos.

En el marco de este congreso, el presidente de la coalición de enfermedades de la piel en América Latina, Martín Petrocco, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro es visibilizar las necesidades de los pacientes. “Venimos a presentar un relevamiento en el congreso de cuáles son las necesidades insatisfechas de los pacientes”, señaló.

Entre los hallazgos, destacó que el retraso en el diagnóstico sigue siendo una constante en la región. “Las principales cosas que encontramos son un retraso en el diagnóstico, la enfermedad avanza, necesitamos no llegar a desarrollo de comorbilidades que en muchos casos son irreversibles”, advirtió.

El acceso a la atención médica también representa una dificultad. “Los pacientes deben trasladarse mucho desde sus hogares a la cita médica”, comentó, al tiempo que mencionó otro obstáculo clave tras el diagnóstico. “Luego viene la batalla… poder acceder a las terapias más innovadoras”.

El alto costo de los medicamentos es otro de los problemas más frecuentes en la región. “Es un denominador común en toda la región… el tema del alto costo en medicación”, indicó Petroco, al referirse a un estudio que abarca 14 países.

Además, explicó que en casos moderados a severos el acceso a estos tratamientos resulta clave para evitar complicaciones. “Es verdaderamente necesario acceder a esas medicaciones para mejorar la calidad de vida del paciente y detener… el deterioro posible articular”, dijo.

El especialista también alertó sobre la relación entre enfermedades de la piel y problemas articulares. “Tres de cada diez pacientes pueden desarrollar artritis psoriásica”, señaló, al explicar que la enfermedad puede pasar de la piel a las articulaciones.

Entre los síntomas que deben encender las alertas mencionó dolores en la espalda, rigidez, inflamación en los dedos y alteraciones en las uñas. “El cuerpo habla más allá de la piel”, afirmó, al insistir en la importancia de la detección temprana.

El congreso médico científico se desarrolla hasta el día 30 de este mes, mientras que este mismo día se realiza un simposio abierto en el Panamá Convention Center, entre las 4:30 p.m. y las 6:00 p.m., en el que pueden participar médicos generalistas, pacientes, dermatólogos y reumatólogos.

Durante este encuentro se abordarán estrategias para mejorar la atención del paciente desde un enfoque colaborativo. “Vamos a estar hablando de cómo mejorar la atención del paciente, trabajando colaborativamente desde distintos aspectos”, indicó.

Para quienes no puedan asistir de forma presencial, la jornada también será transmitida en vivo a través de la cuenta de Instagram de la Fundación Psoriasis Panamá, ampliando el acceso a la información sobre estas enfermedades que, aunque visibles en la piel, pueden tener consecuencias más profundas en la salud.