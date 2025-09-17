Panamá acogerá la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial el 14 y 15 de octubre

Sumarse, la organización que lidera este evento, tiene como misión inspirar y guiar la evolución de las empresas en Panamá, promoviendo la sostenibilidad y la RSE como pilares estratégicos para construir un país más justo, próspero y comprometido con su entorno.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sector empresarial panameño se prepara para una cita clave en el calendario de la sostenibilidad y la innovación. La "Semana de la Responsabilidad Social Empresarial" (RSE), organizada por Sumarse, se celebrará los días 14 y 15 de octubre en el Hotel Sheraton. El evento, que este año lleva por lema "Creer, crear y crecer", buscará promover las buenas prácticas de inclusión, exponer experiencias de éxito y generar nuevas oportunidades en el ámbito de la RSE.

Stanley Motta, presidente de Sumarse, destacó que la importancia de la RSE trasciende los balances financieros. “Hoy día esto se mide no solamente por los resultados financieros, sino por los resultados sociales que uno tiene, tanto internos como externos, y eso es de verdad como la inversión hacia el futuro”, afirmó Motta. El empresario reiteró que la adopción de la RSE prepara a las empresas y a la sociedad para un mejor futuro, al considerar el impacto que cada organización y cada empleado tienen en su entorno.

La inauguración del evento contará con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de Ramón Mendiola, presidente de la Junta Directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Ambos, junto a otros invitados y expositores, compartirán sus experiencias en el desarrollo de proyectos de sostenibilidad tanto en Panamá como en la región.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, profundizó en el significado del lema del evento:

Creer: Es la toma de conciencia de que un modelo de desarrollo debe centrarse en las personas, en el planeta y en una prosperidad compartida.

Crear: Implica el desarrollo de soluciones reales y la formación de alianzas para construir organizaciones resilientes, capaces de afrontar los desafíos sociales y ambientales.

Crecer: Es el resultado natural y sostenible de los dos pasos anteriores, que se traduce en un crecimiento integral de la empresa y la sociedad.

¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?

La Responsabilidad Social Empresarial, comúnmente conocida como RSE, es una filosofía de gestión que integra las preocupaciones sociales y ambientales de una empresa en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus grupos de interés. Más allá de cumplir con las obligaciones legales, la RSE implica un compromiso voluntario de la empresa para contribuir al desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de sus empleados y sus familias, así como de la comunidad local y la sociedad en general.

Sumarse, la organización que lidera este evento, tiene como misión inspirar y guiar la evolución de las empresas en Panamá, promoviendo la sostenibilidad y la RSE como pilares estratégicos para construir un país más justo, próspero y comprometido con su entorno. La "Semana de la RSE" se perfila como una plataforma crucial para que las empresas panameñas compartan conocimientos y refuercen su compromiso con un modelo de negocio más responsable.

Con información de Kayra Saldaña