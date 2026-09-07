Tratados Torrijos-Carter: Panamá conmemora 49 años con la mira puesta en transformar soberanía en prosperidad

El canciller Javier Martínez-Acha recordó la lucha de varias generaciones de panameños y sostuvo que el desafío actual es traducir la soberanía alcanzada en oportunidades y prosperidad para el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá conmemoró este 7 de septiembre el 49.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, los acuerdos que abrieron el camino hacia la plena soberanía panameña sobre su territorio y culminaron con la transferencia del canal de Panamá a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.

Durante el acto conmemorativo, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, destacó que los Tratados no fueron únicamente el resultado de la voluntad del general Omar Torrijos Herrera y del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, sino también el desenlace de décadas de lucha de distintas generaciones de panameños.

El canciller recordó especialmente a los mártires del 9 de enero de 1964, al señalar que su gesta convirtió una aspiración histórica en una exigencia nacional y contribuyó a abrir el camino hacia una solución sustentada en la diplomacia, la negociación, el derecho internacional y el multilateralismo.

Martínez-Acha también destacó el papel de la diplomacia panameña y de figuras como Roberto F. Chiari, quien llevó la causa panameña al escenario internacional tras los acontecimientos de 1964. Según el funcionario, Panamá logró avanzar hacia la recuperación de su soberanía sin convertir a Estados Unidos en un enemigo, sino construyendo las condiciones para establecer una nueva relación basada en el respeto mutuo.

Al referirse a Jimmy Carter, Martínez-Acha destacó su papel en el proceso y señaló que es posible reconocer su contribución sin restar importancia a la lucha encabezada por Omar Torrijos ni a la causa panameña.“No era una declaración contra Estados Unidos. Era una declaración a favor de Panamá”, expresó el canciller al recordar una de las afirmaciones de Torrijos sobre la identidad y soberanía del país.

Martínez-Acha señaló que los Tratados establecieron dos elementos fundamentales: el régimen de neutralidad permanente del Canal y el proceso que condujo al fin de la antigua Zona del Canal y a la transferencia de la administración de la vía interoceánica a Panamá. A 49 años de la firma de los acuerdos, sostuvo que el desafío para las actuales generaciones es convertir la soberanía alcanzada en prosperidad y oportunidades para la población.

“El Canal es nuestro. La soberanía es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Y el futuro también”, afirmó. El canciller planteó que los beneficios de la soberanía deben reflejarse en áreas como la educación, el empleo, la inversión, la innovación, la movilidad social y el bienestar de los ciudadanos, particularmente de las nuevas generaciones.

También señaló que Panamá debe proyectar hacia el futuro su relación con Estados Unidos desde una perspectiva de respeto entre dos países soberanos, cooperación y defensa de intereses comunes, tomando en cuenta los vínculos históricos, económicos, comerciales, culturales y humanos que mantienen ambas naciones.

Al concluir su intervención, Martínez-Acha sostuvo que, si las generaciones anteriores conquistaron la soberanía, corresponde a la actual avanzar hacia la prosperidad y construir un país más justo, educado, competitivo, seguro y moderno. La conmemoración de los 49 años de los Tratados Torrijos-Carter recuerda uno de los principales hitos de la historia republicana de Panamá y el proceso que condujo a la recuperación del Canal y de la antigua Zona del Canal.