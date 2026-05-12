Panamá está dispuesto a negociar con Costa Rica 'bajo las mismas condiciones', dice ministro Moltó

El ministro defendió la postura del Gobierno panameño y aseguró que las medidas adoptadas buscan proteger al sector productivo nacional.

Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reaccionó a las declaraciones de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien cuestionó las restricciones que mantiene Panamá a la importación de productos costarricenses.

El titular de Comercio aseguró que Panamá está dispuesto a dialogar con el país vecino, pero bajo las mismas condiciones y reglas comerciales para ambas partes.

Estamos dispuestos a sentarnos con el país, amigos y hermanos, en cualquier momento bajo las mismas condiciones”, manifestó.

El ministro defendió la postura del Gobierno panameño y aseguró que las medidas adoptadas buscan proteger al sector productivo nacional.

Panamá no está protegiendo, sino haciéndolo adecuado con su sector productivo. Nuestro sector productivo también merece respeto, lo vamos a cuidar esas son las instrucciones del presidente y queremos que las reglas sean iguales para ambas partes”, expresó.

También destacó que durante la pandemia los productores nacionales demostraron capacidad para garantizar el abastecimiento de alimentos en el país, razón por la cual aseguró que continuarán respaldándolos.

Es un sector que en la pandemia nos demostró que estaban presentes y que están presentes creciendo, exportando y definitivamente los vamos a seguir apoyando porque es lo que corresponde”, afirmó.

El funcionario indicó además que existen empresas panameñas que durante años exportaron productos a Costa Rica y actualmente no pueden hacerlo.

“Hay muchísimas plantas panameñas que estuvieron por décadas vendiendo a Costa Rica que en este momento no lo pueden hacer”, señaló. Aunque reconoció que la situación comercial no se originó durante las administraciones actuales de ambos países, sostuvo que los gobiernos tienen la capacidad de encontrar soluciones mediante el diálogo. “Yo sí creo que como gobierno tenemos la capacidad de solucionarnos, siempre cuidando a nuestros sectores productivos”, indicó.

La génesis

Cabe señalar que, el conflicto comercial inició cuando Costa Rica decidió suspender las certificaciones sanitarias a varias plantas panameñas de los sectores cárnico, lácteo y avícola que exportaban productos hacia ese país.

A raíz de esta medida, Panamá respondió aplicando restricciones a plantas costarricenses que exportan productos lácteos, cárnicos y agrícolas, argumentando criterios sanitarios y de protección a la producción nacional. A la fecha, Panamá no aceptó el fallo y presentó una apelación, por lo que el caso continúa sin una resolución final.

Las declaraciones del ministro Moltó se dieron durante una preinauguración del XII Congreso Internacional de Zonas Francas, realizado en el Panama Convention Center.

Según se informó, la inauguración oficial del evento se realizará este miércoles con la participación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Durante la jornada también se desarrollaron reuniones bilaterales y encuentros entre empresarios para analizar estrategias comerciales y de mercado.

Con información de Jorge Quirós.