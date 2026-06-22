Panamá distribuye 150 mil vacunas tras aumento de casos de sarampión en la región

Las autoridades resaltaron que el país mantiene una cobertura óptima contra la rubéola, lo que ha contribuido a prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad, como casos de ceguera o sordera congénita.

El Ministerio de Salud (Minsa) recibió este lunes 150 mil dosis de vacunas contra el sarampión y la rubéola, con el objetivo de fortalecer la cobertura de inmunización en todo el país y mantener la protección frente a los brotes que afectan a varios países de la región.

Las dosis fueron recibidas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) durante la madrugada y comenzaron a ser distribuidas desde el mediodía hacia las 15 regiones de salud y hospitales nacionales.

La coordinadora del PAI, Itzel de Hewitt, informó que la llegada de este nuevo lote permitirá continuar con las estrategias de vacunación impulsadas tras la detección del primer caso importado de sarampión en Panamá el pasado 9 de mayo.

"Desde el 9 de mayo, cuando se presentó el primer caso de sarampión importado en nuestro país, se han aplicado más de 170 mil dosis y se continúa con la vacunación a nivel nacional", señaló la funcionaria.

Te puede interesar: Detienen a dos adolescentes por ataques con arma blanca dentro de plantel educativo en Colón

Panamá mantiene vigilancia ante casos importados

De acuerdo con Hewitt, Panamá se mantiene en estado de alerta desde hace dos años, luego de que se reportaran casos de sarampión en países como Perú y Ecuador.

La funcionaria destacó que, pese a los casos importados detectados recientemente, el país no registra contagios autóctonos, una situación que atribuyó a las altas coberturas de vacunación y a las campañas preventivas desarrolladas por las autoridades sanitarias.

Actualmente, Panamá ha reportado tres casos importados de sarampión, sin evidencia de transmisión local.

Además, las autoridades resaltaron que el país mantiene una cobertura óptima contra la rubéola, lo que ha contribuido a prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad, como casos de ceguera o sordera congénita.

Llamado a viajeros rumbo al Mundial 2026

El Minsa reiteró el llamado a las personas que tienen previsto viajar a países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como a destinos de Centroamérica y Sudamérica, para que verifiquen su esquema de vacunación y se apliquen la dosis correspondiente antes de salir del país.

Entre las naciones mencionadas por las autoridades sanitarias figuran Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, donde se mantienen alertas epidemiológicas por casos de sarampión.

Según datos del Minsa, Panamá ha administrado gratuitamente más de 11 millones de dosis de vacunas contra el sarampión desde 1979, como parte de sus estrategias permanentes de prevención y salud pública.

La entidad recordó que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes, por lo que exhortó a la población a acudir a la instalación de salud más cercana para completar su esquema de inmunización.