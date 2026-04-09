Panamá entra a la Junta Ejecutiva de Unicef para el periodo 2027-2029

36 Estados miembros que participan en la supervisión de las actividades del organismo

Panamá/Panamá fue electo para formar parte de la Junta Ejecutiva de Unicef durante el periodo 2027-2029, según se definió en el marco de las sesiones del Consejo Económico y Social de la ONU.

La Junta Ejecutiva está integrada por 36 Estados miembros que participan en la supervisión de las actividades del organismo, incluyendo la aprobación de presupuestos y la definición de lineamientos de trabajo.

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Con esta designación, Panamá pasará a formar parte del grupo encargado de discutir y tomar decisiones sobre la orientación de los programas de Unicef a nivel global, en un contexto en el que también mantiene presencia en otros espacios de Naciones Unidas.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el respaldo se dio dentro del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), lo que permitió la elección. La designación se enmarca en el sistema de rotación de asientos entre países dentro de los organismos de la ONU.