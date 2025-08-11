Japón podría invertir en tren Panamá-David y modernización logística en Panamá

En la reunión también se abordaron futuros proyectos del canal de Panamá.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo en Nueva York una reunión estratégica de alto nivel con representantes del Mizuho Bank, Ltd., una de las instituciones financieras más importantes de Japón, que manifestó su interés en ofrecer oportunidades de financiamiento para proyectos de infraestructura en Panamá.

Durante el encuentro, el mandatario presentó las principales obras que ejecuta su Gobierno, entre ellas el plan para rescatar el vertedero de Cerro Patacón con tecnología de reciclaje, la rehabilitación de la carretera Interamericana y el proyecto insignia: el tren Panamá-David-Frontera, concebido para el transporte de carga comercial y pasajeros, con el objetivo de interconectar al país y fortalecer su posición logística en Centroamérica.

El director ejecutivo del Mizuho Bank, Shuji Matsuura, señaló que el propósito de la entidad es identificar prioridades estratégicas de financiamiento para Panamá y proponer soluciones innovadoras a largo plazo que respalden la agenda de infraestructura y desarrollo del país. “Nuestra experiencia en la estructuración de financiamiento de infraestructura compleja y a gran escala en mercados emergentes y desarrollados nos permite ofrecer soluciones personalizadas y de alto impacto”, afirmó.

Matsuura felicitó a Panamá por haber asumido la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para agosto de 2025, destacando que este liderazgo “refleja la creciente influencia y el compromiso del país con la diplomacia multilateral a nivel mundial”.

En la delegación del Mizuho Bank participaron, junto a Matsuura, Mark Tuttle, director de Banca para América Latina; Edgar Liévano, director de Mercados para América Latina; y Rafael Borjas, ejecutivo de la institución.

Por parte de Panamá, acompañaron al presidente Mulino el canciller Javier Martínez-Acha; el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; el secretario de Metas y ministro del Canal, José Ramón Icaza; y el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán.