Panamá gana arbitraje internacional contra Banesco

Con este fallo, Panamá evita una millonaria compensación y refuerza su posición en materia de defensa jurídica internacional en controversias de inversión.

Ciudad de Panamá/La República de Panamá resultó vencedora en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según informó la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el laudo emitido el 5 de mayo de 2026, el Tribunal determinó que el Estado panameño no incumplió sus obligaciones bajo el tratado invocado, rechazando en su totalidad los reclamos presentados por la entidad bancaria. Además, ordenó a Banesco pagar a Panamá la suma de 900 mil dólares en concepto de honorarios legales y gastos del proceso.

Durante el arbitraje, Panamá contó con la representación de la firma internacional LALIVE.

En su decisión, el Tribunal concluyó que las entidades panameñas no actuaron de forma arbitraria ni con la intención de perjudicar a Banesco, como alegaba la empresa. También estableció que el banco tuvo acceso a los mecanismos legales internos y los utilizó para impugnar las decisiones con las que no estaba conforme.

En ese sentido, el laudo resalta que los fallos de la Corte Suprema de Justicia reflejan una interpretación razonable del derecho panameño, lo que respalda la actuación de las autoridades nacionales en este caso.

Asimismo, el Tribunal subrayó que el estándar de Trato Justo y Equitativo invocado por Banesco no constituye una garantía frente a los riesgos propios de la actividad comercial.

Reclamación superaba los 13 millones de dólares

El arbitraje fue iniciado en 2023, cuando Banesco alegó que el Estado panameño había incumplido el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, específicamente en lo relacionado con el trato justo y equitativo y la no obstaculización de las inversiones extranjeras.

Entre sus argumentos, la entidad sostenía que diversas instituciones panameñas actuaron de manera arbitraria, discriminatoria y sin transparencia, además de vulnerar el debido proceso al ejecutar o amenazar con ejecutar fianzas emitidas para garantizar contratos de obra pública incumplidos.

Por estos hechos, Banesco reclamaba una indemnización superior a los 13.5 millones de dólares, monto que, según indicó, podría incrementarse en caso de nuevas ejecuciones de fianzas.

Con este fallo, Panamá evita una millonaria compensación y refuerza su posición en materia de defensa jurídica internacional en controversias de inversión.