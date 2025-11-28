Panamá gana premio en Singapur en Olimpiada Mundial de Robótica.

Panamá/En Singapur, Panamá se alza con el prestigioso premio “Future Innovator Team Spirit Award”, en la categoría Elementary con el equipo Asimov Juliet, del colegio Visión del Saber.

Este Premio, que resalta el espíritu innovador y creativo en proyectos robóticos, en esta categoría primaria, de estudiantes de 8 a 12 años, reconoce al equipo Asimov Juliet, integrado por las estudiantes: Ana Jiménez, Zoe Murillo y Abdielys Batista, con su entrenadora: Lía Victoria Narváez.

Fue todo un reto esta versión de la Olimpiada Mundial de Robótica Singapur 2025, y el ranking mundial registra una destacada participación de Panamá, donde hubo un total de 595 equipos, con un número de 1,575 participantes de 92 países del mundo.

Resumen final de la competencia:

Para la categoría Misiones Robóticas Elementary, el equipo panameño "Asimov Echo" del colegio Visión del Saber alcanzó la posición 36 de 96.

Para la categoría Misiones Robóticas Junior, el equipo panameño "Eco Rover" del colegio Panamá Christian Academy, alcanzó la posición 39 de 112.

Para la categoría Misiones Robóticas Senior, el equipo panameño "Asimov Tango" del colegio Visión del Saber alcanzó la posición 26 de 95.

Para la categoría Futuros Ingenieros, el equipo panameño "VizDrive” del Instituto Sun Yat Sen, alcanzó la posición 20 de 64.

Para la categoría Deportes Robóticos, el equipo panameño "SDLG1" del Colegio San Vicente de Paúl de Veraguas, alcanzó la posición 48 de 56.

Para la categoría Futuros Innovadores Elementary, el equipo “Asimov Julliet” del colegio Visión del Saber, alcanzó la posición 13, de 31, obteniendo medalla de bronce.

Para la categoría Futuros Innovadores Junior, el equipo “Xplorbot” del colegio The Oxford School, alcanzó la posición 15, de 58, obteniendo medalla de plata.

Para la categoría Futuros Innovadores Senior, el equipo “Royal Lions” del Colegio Real de Panamá, alcanzó la posición 47, de 70, obteniendo medalla de bronce.

Neyda Dominguez, Directora Ejecutiva de FUNDESTEAM, destacó la participación de la delegación panameña, que hizo un excelente trabajo en equipo, dejando el país muy en alto, en esta competencia global de robótica.

“El premio Team Spirit Award, es un merecido reconocimiento de la World Robot Olympiad para Panamá por su crecimiento en el desarrollo de la robótica educativa y la educación STEAM, y felicitamos a nuestros estudiantes por este importante reconocimiento, lo que nos inspira a seguir trabajando y aportando a la educación de nuestro país”, señaló Neyda Domínguez.

Después de esta gran jornada en Singapur, la delegación estudiantil de Robótica regresa a Panamá, este sábado, 29 de noviembre, alrededor de las siete de la noche, en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.