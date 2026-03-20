Panamá y Honduras firman acuerdo para mejorar la atención y gestión de salud en ambos países

La información se dio a conocer por medio del Ministerio de Salud (Minsa), quienes indicaron que el memorándum establece el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el sector salud, con el objetivo de mejorar las capacidades institucionales y optimizar la prestación de servicios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá y Honduras avanzan en el fortalecimiento de sus sistemas de salud luego de la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) que busca impulsar la cooperación bilateral y mejorar la calidad de vida de sus poblaciones.

La información se dio a conocer por medio del Ministerio de Salud (Minsa), quienes indicaron que el memorándum establece el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el sector salud, con el objetivo de mejorar las capacidades institucionales y optimizar la prestación de servicios.

A través de esta cooperación, se prevé el desarrollo de proyectos conjuntos que permitan fortalecer la gestión sanitaria y generar beneficios directos para la población de ambos países. Uno de los pilares del acuerdo es la promoción de investigaciones conjuntas, cuyos resultados serán compartidos entre Panamá y Honduras. Esta iniciativa busca fomentar la innovación en políticas públicas y estrategias de atención en salud, así como la aplicación.

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El documento contempla diversas líneas de acción orientadas al fortalecimiento de la salud pública, entre ellas:

Mejora de los sistemas y servicios de salud

Desarrollo de redes integradas basadas en la atención primaria

Acceso a tecnologías y servicios especializados

Fortalecimiento de la regulación de medicamentos y dispositivos médicos

Formación y gestión del recurso humano en salud

Transferencia tecnológica e impulso a la biotecnología

Investigación e innovación en salud

Garantías y mecanismos de ejecución

El acuerdo también establece la confidencialidad de la información intercambiada, así como el respeto a los derechos de propiedad intelectual derivados de los proyectos conjuntos. En caso de surgir diferencias en su aplicación, estas serán resueltas mediante el diálogo y los canales diplomáticos, lo que busca garantizar la continuidad de las iniciativas.

El Memorándum tendrá una vigencia inicial de dos años, periodo en el que se espera consolidar programas que impacten en la prevención, atención y gestión de la salud pública.

El acuerdo fue suscrito por los ministros de Salud de ambos países, Fernando Boyd Galindo, por Panamá, y Ángel Eduardo Midence, por Honduras, quienes destacaron la importancia de unir esfuerzos para enfrentar desafíos comunes en materia sanitaria.