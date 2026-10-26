Panamá impide tránsito por Tocumen a colombiano señalado por presuntos vínculos criminales

El pasajero había arribado desde Colombia con intención de continuar su viaje hacia Curazao.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de nacionalidad colombiana, que mantenía supuestos vínculos con organizaciones criminales en Sudamérica, fue detectado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, por el Servicio Nacional de Migración (SNM), según informó la entidad en un comunicado este lunes 26 de octubre.

El pasajero había arribado desde Colombia con intención de continuar su viaje hacia Curazao. Tras las comprobaciones correspondientes, las autoridades determinaron que representaba un riesgo para la seguridad nacional, por lo que se le impidió el tránsito por el territorio panameño y fue retornado a su país de origen.

De acuerdo con la entidad, se mantienen los controles permanentes en los principales puestos de entrada del país, trabajando en coordinación con otras entidades de seguridad para proteger a la ciudadanía y preservar el orden migratorio.

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Agrega el comunicado que a cualquier persona que represente un riesgo para la seguridad nacional se le impedirá el ingreso o el tránsito por Panamá.

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