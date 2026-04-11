Panamá impulsará ante la ONU una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá liderará la estrategia diplomática, junto a la misión permanente del país ante la ONU en Nueva York, con el objetivo de presentar la iniciativa ante la Asamblea General.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la organización For Nature Foundation suscribieron un memorando de entendimiento mediante el cual establecen una alianza estratégica para promover ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la adopción de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

Según un comunicado de MiAmbiente, la iniciativa se desarrolla en el marco de la política exterior del Gobierno panameño, liderada por el presidente José Raúl Mulino, y ejecutada a través de la Cancillería, como parte del Plan Estratégico de Gobierno 2024-2029.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que la propuesta representa un compromiso de país con las futuras generaciones. “Panamá no firma un documento. Panamá firma un compromiso con el futuro. La naturaleza no nos pertenece solo a nosotros. Pertenece a quienes vienen después”, expresó.

Por su parte, la fundadora de For Nature Foundation, Callie Veelenturf, señaló que el país centroamericano está contribuyendo a transformar el enfoque del derecho ambiental internacional, al impulsar el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.

La iniciativa se sustenta en la Ley 287, aprobada en 2022, mediante la cual Panamá reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos dentro de su ordenamiento jurídico, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo y el primero de Centroamérica en adoptar este enfoque a nivel legislativo.

Según las autoridades, la propuesta busca trasladar esta experiencia nacional al ámbito multilateral, en un contexto global marcado por lo que científicos denominan una triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de los suelos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá liderará la estrategia diplomática, junto a la misión permanente del país ante la ONU en Nueva York, con el objetivo de presentar la iniciativa ante la Asamblea General.

Panamá, por su posición geográfica y su alta riqueza biológica, ha señalado que busca consolidarse como un actor clave en la agenda ambiental internacional, respaldado por la protección de más del 32% de su territorio terrestre y el 54% de su mar.

Como siguiente paso, las autoridades panameñas prevén sostener reuniones con líderes de estados insulares del Pacífico durante la conferencia EarthX, que se realizará a finales de abril en Dallas, Texas, con el objetivo de sumar apoyos a la propuesta global.