Panamá y Japón firman préstamo por más de $2,400 millones para la Línea 3 del Metro

Ciudad de Panamá/Los gobiernos de Panamá y Japón firmaron un acuerdo de préstamo por más de 2,400 millones de dólares para financiar la construcción de la Línea 3 del Metro, una obra considerada clave para modernizar el sistema de transporte público del país.

La firma del convenio se concretó el 8 de agosto entre el canciller Javier Martínez Acha y el embajador de Japón en Panamá, Matsunaga Kazuyoshi.

Durante el acto, Martínez Acha destacó a Japón como “un socio confiable y generoso” y señaló que esta cooperación bilateral no solo fortalece los lazos diplomáticos y económicos entre ambos países, sino que también refleja una visión compartida de “desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible”.

Por su parte, el embajador Kazuyoshi evocó la visita del entonces presidente Arístides Royo a Japón en 1980, quien estableció una estrecha relación con el primer ministro Ohira. Aunque este último prometió visitar Panamá, falleció antes de cumplir su palabra.

“En reconocimiento a sus logros, una de las calles de Panamá lleva el nombre del Primer Ministro Ohira. Agradecemos profundamente al pueblo panameño por su amistad”, expresó Kazuyoshi.

Según el comunicado oficial, el préstamo asciende a 382,844 millones de yenes (aproximadamente $2,486 millones) y está destinado específicamente al desarrollo de la Línea 3 del Metro en el área metropolitana de Panamá. Las condiciones del préstamo incluyen una amortización de 14 años, un periodo de gracia de 6 años y tasas de interés bajas, lo que lo convierte en una opción financiera favorable para el país.

Recientemente, el secretario de Metas, José Ramón Icaza, confirmó que el gobierno está trabajando para garantizar el financiamiento anual del proyecto. Cabe destacar que el costo de la Línea 3 aumentó en $1,800 millones durante la pasada administración, motivo por el cual ya se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.