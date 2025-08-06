Panamá se prepara para reuniones del TPC con Estados Unidos en Washington.

Ciudad de Panamá, Panamá/El gobierno panameño intensifica su preparación para participar en los Comités Técnicos del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, que se realizarán el 12 y 13 de agosto en Washington D.C.

Previo a esta actividad, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales (ONCI) organizaron encuentros interinstitucionales los días 28 de julio y 5 de agosto.

Las reuniones preparatorias reunieron a representantes de diversas instituciones clave: la Unidad de Política Comercial, las direcciones nacionales de Salud Animal y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (APA) y la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (Dgnti).

El propósito de estos encuentros fue coordinar posiciones sobre temas estratégicos como el acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, además de aspectos regulatorios que serán discutidos en Washington.

Los comités técnicos representan una oportunidad fundamental para que Panamá defienda sus intereses nacionales en el intercambio comercial con su principal socio económico. A través de una representación técnica bien informada y coordinada, el país busca asegurar condiciones favorables para sus productos y servicios.

Durante las sesiones en la capital estadounidense, también se abordará la futura instalación de la Comisión de Revisión Agrícola. Para este importante mecanismo, Panamá mantiene un trabajo constante mediante diálogo directo con los sectores productivos nacionales.