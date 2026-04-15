Panamá presenta hoja de ruta para impulsar el Pacto por la Naturaleza

El documento busca unificar esfuerzos frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo.

Ciudad de Panamá/Panamá dio un paso estratégico en materia ambiental con el lanzamiento de la hoja de ruta para el establecimiento del Pacto por la Naturaleza, una iniciativa que busca articular acciones conjuntas frente a los principales desafíos ambientales que enfrenta el país y el mundo.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo han sido abordados históricamente de manera aislada por gobiernos y organizaciones, lo que ha limitado el impacto de las soluciones.

”Se debe trabajar juntos y unir en un solo esfuerzo que es el compromiso con la naturaleza que esta proponiendo el Ministerio de Ambiente para simplificar los procesos internacionales en todo lo que tiene que ver con la gestión de cambio climático”, indicó Óscar Vallarino, viceministro de Ambiente.

Con este nuevo documento, las autoridades pretenden alinear a todos los actores involucrados en la gestión ambiental, incluyendo instituciones públicas, sector privado y sociedad civil, con el objetivo de avanzar de forma coordinada hacia el cumplimiento de metas a largo plazo.

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“Debemos adaptarnos, no necesariamente mitigar el cambio climático, sino prepararnos para reducir los riesgos y de esa manera poder trabajar de forma conjunta en los terrenos y adaptarnos, cambiando la forma en la que manejamos mucho de la situaciones locales que nos afectan ya cuando nos impactan”, afirmó Vallarino.

Las autoridades advirtieron que Panamá ya enfrenta consecuencias directas del cambio climático, entre ellas la llamada movilidad climática, un fenómeno que ha obligado a comunidades a desplazarse de sus lugares de residencia debido a afectaciones ambientales.

”Más de 15 mil panameños han tenido que dejar sus comunidades por diversos impactos del cambio climático, eso durante los últimos 12 años. Las zonas más impactadas han sido Bocas del Toro, Chiriquí y Guna Yala”, destacó Juan Carlos Monterrey, representante para el cambio climático.

Este escenario refuerza la necesidad de adoptar estrategias integrales que permitan mitigar los efectos del cambio climático y fortalecer la resiliencia de las poblaciones vulnerables.

Tras el lanzamiento de la hoja de ruta, se prevé la implementación de un plan de acción concreto en los próximos meses, que incluirá medidas específicas para abordar los retos ambientales de manera articulada.

Con esta iniciativa, Panamá busca posicionarse como un referente en la región en materia de sostenibilidad y coordinación de políticas ambientales a largo plazo.

Con información de Jorge Quirós