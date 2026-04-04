Panamá recibe respaldo internacional de siete países por retenciones de buques en puertos de China

Al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que esas tácticas buscan socavar la confianza en el sistema comercial internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá destacó que los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, se han pronunciado en defensa de la flota mercante panameña, tras las recientes detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China.

De acuerdo con el comunicado, estos países “han calificado esas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales”.

En ese sentido, el Gobierno de Panamá agradeció el respaldo manifestado por estos países e indicó que se trata de una defensa al respeto de la soberanía panameña y a su registro de naves como una condición no negociable para el mantenimiento del comercio exterior.

Al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que esas tácticas buscan socavar la confianza en el sistema comercial internacional.

“Las recientes medidas de China contra los buques con bandera panameña generan gran preocupación por el uso de instrumentos económicos para socavar el Estado de Derecho en Panamá, una nación soberana y socio fundamental para el comercio mundial”, dijo el secretario Rubio.

Añadió que “las detenciones, los retrasos u otros obstáculos a la circulación de los buques socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, aumentan los costos para las empresas y los consumidores, y merman la confianza en el sistema comercial internacional”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, subrayó que “Israel respalda la clara postura de Panamá. La aplicación de la ley en el ámbito marítimo debe ser justa, técnica y libre de presiones políticas”.

Para Saar, “las detenciones desproporcionadas generan riesgos en el comercio legal, los costos y la confianza. La defensa del Estado de Derecho y la libertad de navegación interesa a todos”.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, sostuvo que “Ucrania se mantiene firmemente junto a Panamá en la defensa de su soberanía y del derecho a tomar decisiones judiciales independientes”.

Remarcó además que “cualquier intento de ejercer presión económica sobre embarcaciones con bandera panameña socava la estabilidad del comercio global. La libertad de navegación y el Estado de Derecho deben ser protegidos”.

De igual forma, el Gobierno de Costa Rica expresó “su profunda preocupación y la más firma condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a busques de Panamá debido a las demoras e inspecciones arbitrarias e injustas en puertos de China, porque ponen en riesgo el comercio mundial.

En un comunicado, Costa Rica reiteró el respaldo irrestricto al Derecho Internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidos sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

“Costa Rica reitera su apoyo y solidaridad incondicional con el hermano pueblo y Gobierno de la República de Panamá”, señaló.

Al mismo tiempo “la República de Honduras expresa su respaldo a la República de Panamá y reitera su compromiso son la soberanía de los Estados, la libertad de navegación, el comercio internacional basado en reglas y la aplicación objetiva y no discriminatorio de las normas marítimas internacionales”.

Mientras que Paraguay expresó “su más firme condena al hostigamiento comercial de China a Panamá. Las demoras y retenciones arbitrarias a buques panameños en puertos chinos son inaceptables, representan una clara presión y ponen en riesgo el comercio mundial. Paraguay reitera su solidaridad y apoyo a la hermana República de Panamá ante estas medidas perjudiciales e injustificadas”.

El Gobierno de Perú también dijo que “aboga por el fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la OMI”.

Además, subrayaron el respaldo a Panamá, “como Estado de abanderamiento responsable, en su esfuerzo por garantizar la observancia del derecho internacional y los principios de una práctica marítima justa, reafirmando la importancia del diálogo y la cooperación regional”.

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