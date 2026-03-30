USS Nimitz en Panamá: EEUU lanza advertencia sobre influencia de China, Rusia e Irán en la región

El mensaje central del encuentro lo marcó el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan , quien enmarcó la visita dentro de una estrategia regional de seguridad.

En el marco de la visita del portaaviones USS Nimitz a Panamá, autoridades panameñas y estadounidenses participaron en una recepción con invitados especiales, entre ellos ministros de Estado, diputados, magistrados de la Corte Suprema, el procurador, empresarios y representantes diplomáticos.

Durante el acto, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó que la cooperación bilateral en materia de seguridad incluye la participación de instructores y asesores de distintas ramas militares estadounidenses, quienes fortalecen las capacidades de las instituciones panameñas mediante entrenamientos, ejercicios e intercambios.

Subrayó que estas acciones buscan enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras redes ilícitas que afectan la estabilidad regional. Además, resaltó el impacto de las misiones médicas del Comando Sur de Estados Unidos, incluyendo jornadas recientes en Panamá que permitieron realizar más de 400 cirugías de cataratas.

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El mensaje central del encuentro lo marcó el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, quien enmarcó la visita dentro de una estrategia regional de seguridad. Donovan advirtió que actores como China, Rusia e Irán buscan expandir su influencia en el hemisferio, incluso en zonas estratégicas como el canal de Panamá. A esto se suman, dijo, redes del narcotráfico, el crimen organizado y otras estructuras que promueven la violencia, la corrupción y la inestabilidad.

El jefe militar sostuvo que, frente a estas amenazas, la principal fortaleza de los países aliados radica en sus asociaciones y valores compartidos. Enfatizó que la paz de nuestro hemisferio no está garantizada, por lo que debe ser defendida mediante cooperación, confianza y operaciones conjuntas.

Estamos enviando un mensaje claro al mundo: estamos juntos y somos una fuerza que ningún enemigo puede enfrentar”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, dio la bienvenida oficial en nombre del Gobierno y del presidente José Raúl Mulino, señalando que la llegada del USS Nimitz simboliza una relación sólida y respetuosa entre ambos países. Destacó que Panamá, como eje del comercio global, valora la cooperación internacional, la seguridad marítima y el compromiso con la paz y la estabilidad en la región.

La visita del USS Nimitz se enmarca en ejercicios y actividades de cooperación que, según las autoridades, buscan fortalecer la preparación ante crisis humanitarias y desafíos de seguridad complejos, consolidando una agenda común entre Panamá, Estados Unidos y otros países de la región.