Panamá se consolida por segundo año consecutivo como referente global en la conservación del jaguar

El objetivo central del Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá es la conservación del jaguar y otros felinos silvestres, a través del establecimiento de corredores biológicos, el monitoreo de poblaciones y la reducción de conflictos entre comunidades humanas y grandes felinos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá volvió a destacar a nivel internacional en la protección de la vida silvestre, luego que el Programa Global de Vida Silvestre (GWP, por sus siglas en inglés) otorgara al Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá la calificación de “muy satisfactorio” en su informe de progreso 2024, así lo dio a conocer el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La evaluación se realizó entre 50 proyectos desarrollados en 38 países de Asia, África y América Latina. Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, explicó que el 71 % de los proyectos evaluados a nivel mundial obtuvo una calificación de “satisfactorio”, mientras que Panamá alcanzó por segundo año consecutivo la categoría más alta del sistema de evaluación del GWP. Además, destacó que entre 2019 y 2024, ningún otro proyecto ha logrado mantenerse en la categoría de “muy satisfactorio”, un logro exclusivo del país.

Conservación del jaguar y reducción del conflicto humano-fauna

El Proyecto GEF 7 Jaguares Panamá, respaldado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), es liderado por el Ministerio de Ambiente, en coordinación con el Programa Global de Vida Silvestre, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y ejecutado por la Fundación Yaguará Panamá.

Su objetivo central es la conservación del jaguar y otros felinos silvestres, a través del establecimiento de corredores biológicos, el monitoreo de poblaciones y la reducción de conflictos entre comunidades humanas y grandes felinos. La iniciativa genera beneficios ambientales de alcance global, mediante la restauración de hábitats prioritarios y el fortalecimiento de la conectividad ecológica a lo largo del istmo, desde el Parque Nacional Chagres hasta el Parque Nacional Darién. Estas acciones contribuyen a la protección de especies en categoría de amenaza.

Actualmente, el proyecto trabaja en 859 hectáreas distribuidas en 10 fincas ganaderas entre Darién y Chepo, donde se mejoran los sistemas productivos, se brinda asistencia técnica y capacitación, y se promueve una convivencia más equilibrada con el jaguar. Moreno detalló que el proyecto ha desarrollado diversas investigaciones científicas, incluyendo la captura de jaguares y pumas con fines de estudio en áreas ganaderas de la cuenca media del río Chucunaque, en Darién.

Hasta la fecha, se han capturado ocho jaguares para la colocación de collares GPS, lo que ha permitido conocer sus patrones de movimiento. Las áreas de actividad de estos felinos oscilan entre 3,500 y 13,000 hectáreas, siendo más amplias en el caso de los machos. En paralelo, un puma monitoreado recorrió un territorio de al menos 90 mil hectáreas.

Desde el inicio del proyecto en 2018 y hasta 2025, se han registrado 17 jaguares mediante cámaras trampa, incluyendo hembras con cachorros, en donde se puede observar la reproducción activa de la especie en zonas ganaderas.

Censo nacional y alcance global

Entre los principales avances, el proyecto realizó un análisis geoespacial de casi tres millones de hectáreas en la mitad del país, para evaluar el uso de la tierra y sus cambios entre 2018 y 2022.

Asimismo, se ejecutó la primera fase del censo nacional del jaguar en nueve áreas de estudio, abarcando 141,000 hectáreas. Para ello, se instalaron 794 cámaras trampa, cuyos 87,644 videos analizados permitieron estimar una densidad aproximada de 370 jaguares en la región oriental del país.

Moreno adelantó que se proyecta una segunda fase del censo del jaguar y sus presas en el occidente del país, así como la construcción del primer centro de conservación e investigación de felinos silvestres en Panamá. En Panamá habitan seis especies de felinos silvestres: jaguar, puma, ocelote, tigrillo, yaguarundí y oncilla, todas en categorías de amenaza.