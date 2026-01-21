Panamá registra cerca de 100 casos de dengue en la primera semana epidemiológica del año

El informe, correspondiente al período comprendido del 4 al 10 de enero, detalla que 90 casos se reportaron sin signos de alarma, mientras que 10 presentaron signos de alarma. Hasta el momento no se han registrado casos de dengue grave ni defunciones asociadas a la enfermedad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Alrededor de 100 casos acumulados de dengue se han registrado a nivel nacional durante la primera semana epidemiológica de 2026, según datos divulgados por el Ministerio de Salud (Minsa) a través de su Departamento de Epidemiología.

El informe, correspondiente al período comprendido del 4 al 10 de enero, detalla que 90 casos se reportaron sin signos de alarma, mientras que 10 presentaron signos de alarma. Hasta el momento no se han registrado casos grave ni defunciones asociadas a la enfermedad.

En cuanto a la distribución geográfica, la Región Metropolitana encabeza la lista con 25 casos, seguida por Colón con 13. También se reportaron 10 casos en Bocas del Toro, Panamá Norte y San Miguelito, respectivamente; Panamá Oeste con 9, Herrera con 8, Chiriquí con 6, Panamá Este con 5, Veraguas con 3 y Coclé con 1 caso. Darién, Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Los Santos no registraron casos durante este período.

El reporte epidemiológico señala además que nueve personas requirieron hospitalización, aunque ninguna evolucionó a dengue grave. La tasa de incidencia nacional para esta semana se ubicó en 2.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Casos por corregimiento y grupos vulnerables

Los contagios se encuentran dispersos en distintos corregimientos; sin embargo, Cristóbal, en la provincia de Colón, registró seis casos, mientras que Belisario Frías, en San Miguelito, reportó cinco, siendo las zonas con mayor número de afectados.

De acuerdo con la tasa de incidencia, el grupo etario más afectado durante esta primera semana del año fue el de menores de un año, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Refuerzan operativos de prevención

Ante este panorama, el Minsa informó que ha intensificado los operativos de control de vectores en todo el país, junto con estrategias de Promoción de la Salud, con el objetivo de reducir la transmisión del dengue durante 2026.

Las autoridades reiteraron el llamado a la participación ciudadana para eliminar criaderos del mosquito transmisor, tanto dentro como alrededor de las viviendas. Recomiendan desechar recipientes en desuso que acumulen agua, como latas, botellas y llantas, mantener tapados los depósitos útiles y limpiar con frecuencia los alrededores del hogar.

Entre los síntomas más comunes del dengue figuran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. El Minsa recomendó a las personas que no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, sobre todo si aparecen signos de alarma.