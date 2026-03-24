Panamá registra leve aumento de mujeres en juntas directivas, según informe

De acuerdo con los datos presentados, el 47.14% de las empresas cumple con el mínimo del 30% de participación femenina en sus juntas directivas, tal como establece la ley. Esta cifra representa un incremento de 3.25 puntos porcentuales en comparación con el 43.89% registrado el año anterior.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un reciente informe reveló avances moderados en la participación de mujeres en juntas directivas de empresas en Panamá, aunque todavía persisten importantes desafíos para cumplir con la normativa vigente.

De acuerdo con los datos presentados, el 47.14% de las empresas cumple con el mínimo del 30% de participación femenina en sus juntas directivas, tal como establece la ley.

Esta cifra representa un incremento de 3.25 puntos porcentuales en comparación con el 43.89% registrado el año anterior. Al analizar los resultados por sector, el cumplimiento alcanza el 43.36% en las entidades públicas, mientras que en el sector privado se ubica en 47.41%, evidenciando una ligera ventaja en este último.

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Pese a la mejora, se pudo conocer que más de la mitad de las empresas aún no cumple con la cuota establecida. Expertos señalan que, aunque se han registrado avances en los últimos años, es necesario reforzar los esfuerzos para promover una mayor inclusión femenina en los espacios de toma de decisiones.

En este contexto, la Asociación de Directoras de Panamá reiteró su disposición de apoyar a las empresas en la identificación de perfiles femeninos que puedan integrarse a las juntas directivas, fortaleciendo así la gobernanza corporativa y el cumplimiento de la ley.

El informe también detalla que el promedio de participación de mujeres en juntas directivas se situó en 25.57%, por encima del 24% reportado el año anterior. En el sector público, este promedio fue de 26.70%, mientras que en el sector privado alcanzó el 25.46%. Durante la presentación del estudio, además, se realizó la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asociación de Directoras de Panamá y se otorgaron reconocimientos a organizaciones destacadas por promover la equidad de género en el país.

Con información de Kayra Saldaña