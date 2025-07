Mulino: Panamá podría reiniciar la producción de etanol con enfoque en empleo y combustible más barato

Ciudad de Panamá, Panamá/"Estamos listos para empezar una revolución con la producción de etanol el próximo mes, que nos permitirá tener mayor dinamismo en el agro y combustibles más limpios", declaró el presidente José Raúl Mulino durante su informe a la nación el pasado 1 de julio, en el marco del primer año de su gestión.

Tres semanas después, el mandatario ofreció detalles específicos sobre esta iniciativa durante su conferencia de prensa semanal del jueves 24 de julio, revelando que el Consejo de Gabinete ya abordó el tema de forma preliminar y que busca la aprobación definitiva en las próximas dos semanas.

Mulino informó que ha solicitado al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, trabajar en modificaciones al proyecto de ley sobre etanol que fueron discutidas en el gabinete. El presidente considera esta iniciativa una prioridad y espera tener el concepto finalizado antes de su viaje a Brasil a finales de agosto. "Todo mi apoyo y todo mi respaldo, esa es una prioridad. Y quiero tenerla terminada como concepto para mi viaje a Brasil a fin del próximo mes", declaró el mandatario, quien destacó que Brasil representa "la universidad del etanol" por su experiencia en este sector.

"En este momento no hay caña para producir etanol. Eso no significa que no se pueda sacrificar un porcentaje de la caña de azúcar actual para procesarla en etanol, pero eso no es lo que se quiere", explicó Mulino. "Lo que se busca es sembrar más caña específicamente para etanol". Según el presidente, esta expansión permitirá obtener combustible más barato, con una mezcla de hasta 10% de etanol por galón de gasolina.

El mandatario reconoció que el proyecto requiere una inversión significativa del sector privado. "Son centenas de millones de dólares que la empresa privada tiene que invertir para procesar, vender, distribuir", detalló. Esta magnitud de inversión genera preocupaciones sobre la continuidad del proyecto a largo plazo. "Todo el mundo quiere que resurja el etanol, pero lo que nadie quiere es que detrás de mí venga alguien que lo tumbe, con el perjuicio económico y financiero para quienes inviertan", advirtió el presidente.

Mulino reveló que espera presentar el proyecto a la Asamblea Nacional dentro de dos semanas, tras su aprobación en el Consejo de Gabinete. El mandatario dio a conocer que ya conversó con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, sobre esta iniciativa, catalogándola como una de las leyes prioritarias de su administración.

"Le he hablado del tema en si, del borrador, al presidente de la Asamblea como una de las prioridades de leyes que quiero se aprueben", confirmó.

Implementación gradual con importaciones temporales

El presidente explicó que el proyecto tendrá una implementación gradual que podría extenderse hasta dos años. La ley contempla la importación de etanol mientras se desarrolla el sistema de producción local. "Entiendo que la ley permite importación mientras se adapta al sistema, mientras se crea un sistema de producción de etanol local. Esto nos permitiría ir probando poco a poco", indicó Mulino.

El mandatario destacó que el proyecto va más allá de la simple producción. "Es un conglomerado de cosas que hay que hacer en la industria, en la preparación de la tierra, en los tanques de almacenamiento, en el sistema de distribución", detalló. Esta visión integral busca generar beneficios múltiples: para la industria, el transporte y el bolsillo de los consumidores, siguiendo el modelo exitoso de otros países donde el combustible resulta más económico para los usuarios.

El proyecto se apoyará en la infraestructura azucarera existente en el país. Mulino identificó cuatro ingenios clave: tres ubicados en la región central y el ingenio Alanje en Chiriquí. "Tenemos cuatro grandes grupos que espero se beneficien y nos beneficien con esto", señaló el presidente, destacando el potencial de estas instalaciones para impulsar la producción de etanol.

El mandatario proyecta que la iniciativa generará beneficios en varios frentes: mayor empleo en el sector agrícola del interior del país, combustible más económico para los consumidores y fortalecimiento de la industria nacional. "El principal móvil de todo esto es lograr combustible más barato para el usuario, como ocurre en otros países", concluyó Mulino.