Panamá será sede del Congreso Regional y Nacional de Restauración Forestal y Biodiversidad

El encuentro reunirá a expertos y sectores de toda la región para fortalecer la cooperación en la recuperación de ecosistemas y la conversación de la biodiversidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) junto a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), anunció la realización del 3er Congreso Regional CCAD y 3er. Congreso Nacional de Restauración Forestal y Biodiversidad, que se desarrollará del 9 al 12 de septiembre en la ciudad de Panamá.

El objetivo del evento es reforzar conocimientos, capacidades técnicas y la cooperación regional en restauración forestal y biodiversidad, impulsando el intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias innovadoras que favorezcan la recuperación de ecosistemas degradados y la protección de la vida silvestre, tanto en Panamá como en los países miembros de la CCAD.

"El Congreso representa una oportunidad única para que Panamá y la región centroamericana fortalezcan su compromiso ambiental, compartan avances científicos y construyamos juntos soluciones efectivas ante la crisis ecológica global. La restauración de los ecosistemas no es solo un deber ambiental, sino una responsabilidad intergeneracional", destacó el ministro de ambiente, Juan Carlos Navarro.

El país está "comprometido con liderar el camino hacia un desarrollo sostenible basado en el respeto por la naturaleza y el fortalecimiento de nuestras comunidades", afirmó el ministro de ambiente.

El encuentro reunirá a representantes de gobiernos, organismos regionales e internacionales, agencias de cooperación, academia, centros de investigación, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, sector privado, juventudes, voluntarios ambientales, comunicadores y creadores de contenido.

Los temas abarcarán la relación entre bosques y asentamientos humanos, su manejo y conservación, el vínculo entre bosques y cambio climático, el papel de la industria forestal en el mercado, los beneficios ecosistémicos de la restauración, así como el financiamiento, monitoreo y gobernanza de territorios boscosos.

MiAmbiente invitó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a este espacio de diálogo y acción por el futuro ambiental de la región.