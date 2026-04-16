Panamá será sede del debate regional sobre el futuro de la educación superior

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se posiciona como un punto estratégico en la discusión sobre el futuro de la educación superior en las Américas, al convertirse en sede de una serie de encuentros que reunirán a expertos internacionales para analizar los desafíos del sector en plena era digital.

Como antesala del foro regional Innkind FiEd LATAM 2026, se celebrará el próximo 21 de abril el webinar preparatorio titulado “¿Quién certifica el futuro? IA, talento emergente y el sistema de calidad que todavía no existe”. Este espacio virtual busca abrir el debate sobre los cambios urgentes que enfrenta la educación superior frente al avance de la inteligencia artificial, la transformación del empleo y la necesidad de nuevos modelos de acreditación.

El encuentro forma parte de la agenda previa al evento principal, que se desarrollará del 19 al 21 de mayo en Panamá, consolidando al país como un referente regional para el diálogo académico, tecnológico y productivo.

El webinar contará con la participación de figuras destacadas del ámbito educativo y de innovación, entre ellos Andrés Bernasconi, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación; Alison Cathles, especialista senior en competitividad, tecnología e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo; y Juliette Chevalier, ingeniera en inteligencia artificial.

La presidenta de Innkind FiEd LATAM 2026, Adriana Angarita, subrayó que este tipo de espacios son clave en un contexto de transformación acelerada. “La productividad no depende únicamente de cuánto invertimos o de cuánta tecnología importamos, sino de nuestra capacidad institucional para generar, adaptar y usar conocimiento de manera constante”, afirmó.

Angarita advirtió que América Latina enfrenta un reto estructural, ya que sus sistemas educativos no han evolucionado al mismo ritmo que los cambios productivos. “En muchos casos, operan bajo lógicas que responden a realidades del pasado”, señaló.

Durante el webinar se abordarán interrogantes centrales sobre la validación del conocimiento en un entorno marcado por la disrupción tecnológica, así como el papel que deben asumir las instituciones educativas para responder a las nuevas demandas del mercado laboral.

“La pregunta ya no es solo cuántos años pasamos en las aulas, sino qué tan capaces nos vuelven esos años para aportar al desarrollo de nuestros países”, enfatizó Angarita.

Este espacio busca anticipar las discusiones de fondo que marcarán la octava edición de Innkind FiEd LATAM 2026, evento que reunirá en Panamá a autoridades gubernamentales, rectores, organismos multilaterales y representantes del sector productivo y tecnológico de toda la región.

“Queremos movernos del diagnóstico repetido a la acción informada. Este no es un espacio para escuchar lo mismo de siempre, sino para construir soluciones concretas desde las instituciones que ya existen”, concluyó la especialista.

Las inscripciones para Innkind FiEd LATAM ya se encuentran abiertas a través de:

https://share.hsforms.com/1o3d0hzF1RMOrypOhdVZS8wnpau7