Panamá será sede del Mundial de Aloha con la participación de mil niños de más de 20 países

Se trata de un campeonato de cálculo mental. Para afrontar el Mundia l, los niños panameños llevan alrededor de seis meses de preparación.

Panamá/Panamá será sede del Mundial de Aloha el próximo 26 de julio, un evento que reunirá a cerca de mil niños de más de 20 países en el Panamá Convention Center, consolidando al país como anfitrión de una de las principales competencias internacionales de cálculo mental y desarrollo cognitivo.

Adrían Cedeño, organizador de este mundial de cálculo mental, explica que la elección de Panamá responde al desempeño que han tenido los niños panameños en competencias internacionales realizadas en países como Indonesia, Malasia, Camboya, Rusia y China, donde han obtenido resultados que despertaron el interés de la organización mundial del programa.

"Gracias a la buena representación que hemos tenido los panameños en estos campeonatos internacionales, la organización internacional se interesó por Panamá", explicó el director de Aloha Panamá.

El torneo contará con alrededor de 400 participantes panameños, mientras que el resto de los competidores llegará desde distintos países.

Durante la competencia, los participantes deberán resolver más de 70 operaciones aritméticas en cinco minutos, en pruebas adaptadas a diferentes niveles y edades. Los ejercicios incluyen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces cuadradas, porcentajes, fracciones y operaciones combinadas.

No obstante, los organizadores destacan que el objetivo del programa trasciende las matemáticas.

El enfoque es el desarrollo cognitivo del cerebro, la mejora y el entrenamiento; las matemáticas realmente son un valor agregado", señaló Cedeño, de Aloha Panamá.

Para afrontar el Mundial, los niños panameños llevan alrededor de seis meses de preparación, que incluye entrenamiento técnico, acompañamiento de psicólogos deportivos y orientación nutricional para fortalecer la concentración, el manejo de la presión y el rendimiento mental frente a delegaciones consideradas potencias en esta disciplina, como China, Malasia, Indonesia e India.

Kevin Yamal Cobel Miranda, de 14 años y uno de los representantes panameños, aseguró que ser anfitrión del campeonato representa una oportunidad para mostrar el país al mundo.