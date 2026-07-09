Misterioso brote de alergia afecta a más de una veintena de estudiantes de una escuela de La Chorrera

Las autoridades de salud informaron que realizarán una inspección en el centro educativo para determinar las posibles causas de esta afección cutánea, y anunciaron que para este fin de semana se tiene programada una jornada de fumigación en toda el área.

Panamá Oeste/Un aproximado de 30 estudiantes del C.E.B.G. Federico "Yico" Velásquez, ubicado en la comunidad de Naos, en el corregimiento Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, presentaron brotes cutáneos en distintas partes del cuerpo. La situación inició la noche del pasado martes 7 de julio, cuando los padres de familia comenzaron a notar erupciones en los brazos y pechos de los niños, procediendo a enviar los reportes correspondientes a las autoridades del plantel.

Los alumnos más afectados pertenecen al primer grado; sin embargo, también se han reportado casos aislados en estudiantes de cuarto y sexto grado.

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Dalida Cedeño, directora del plantel, explicó que de momento desconocen la causa, pero el diagnóstico de una doctora que examinó a algunos niños fue dermatitis.

"Otro centro de salud le manifestó a una de las madres que podría ser una infección bacteriana debido al calor y al fuerte sol. No estamos seguros de qué pueda estar generando esta situación en los niños", indicó Cedeño.

A pesar de la situación, las clases en el centro educativo no han sido suspendidas. No obstante, la dirección del plantel indicó a los padres de familia que, si sus hijos presentan algún tipo de brote o alergia, eviten enviarlos a la escuela.

A esta instalación asisten más de 600 estudiantes desde el nivel de preescolar hasta el sexto grado, distribuidos en dos turnos. Por su parte, las autoridades de salud informaron que realizarán una inspección en el centro educativo para determinar las posibles causas de esta afección cutánea, y anunciaron que para este fin de semana se tiene programada una jornada de fumigación en toda el área.

Información de Yiniva Caballero

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