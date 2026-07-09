Suspenden clases en el INA por brote de enfermedad respiratoria entre estudiantes

El plantel cuenta con una matrícula de 167 estudiantes, quienes permanecen internos y regresan a sus hogares cada 15 días.

Las autoridades del Instituto Nacional de Agricultura (INA), ubicado en los límites de las provincias de Herrera y Veraguas, suspendieron las clases de manera temporal luego de que más de 80 estudiantes presentaran síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria.

Los alumnos afectados registraron fiebre alta, congestión nasal, vómitos y malestar general, situación que motivó su traslado a distintos centros de salud de la región y la activación de protocolos por parte del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Meduca).

El director encargado del centro educativo, Erick Espinosa, explicó que algunos alumnos comenzaron a presentar síntomas desde el pasado viernes.

"Hemos tenido algunos estudiantes con cuadros respiratorios, malestar general y fiebre. Hemos atendido la situación en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, por lo que se tomó la decisión de suspender las clases para realizar la nebulización y sanitización del internado y del colegio", indicó.

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Contó que el plantel cuenta con una matrícula de 167 estudiantes, quienes permanecen internos y regresan a sus hogares cada 15 días.

Además, Espinosa informó que un docente también presentó síntomas respiratorios y actualmente recibe atención médica. Mientras tanto, los estudiantes afectados permanecen en sus hogares o bajo seguimiento médico.

Señaló que, aunque aún no existe un diagnóstico definitivo, las autoridades consideran que podría tratarse de un cuadro viral.

"Analizamos que puede ser viral. Algunos estudiantes ya presentaban síntomas desde el viernes y habíamos solicitado que quienes tuvieran sintomatología no ingresaran al internado", explicó.

Realizan limpieza y desinfección del plantel

Como medida preventiva, personal administrativo, docentes y funcionarios realizaron una limpieza profunda y desinfección de todas las áreas del centro educativo, especialmente de los espacios de convivencia del internado.

Además, funcionarios del Ministerio de Salud efectuaron una inspección en las instalaciones y coordinaron labores de nebulización y sanitización para reducir cualquier riesgo de propagación.

Clases se reanudarán el 13 de julio

Las autoridades informaron que los estudiantes regresarán al internado el domingo 12 de julio, mientras que las clases se reanudarán el lunes 13 de julio, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

El director aseguró que las decisiones adoptadas buscan proteger la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa, mientras continúan las evaluaciones por parte del Ministerio de Salud para determinar el origen del brote.

Información de Demetrio Ábrego