Panamá vs. Croacia: Meduca autoriza a estudiantes usar suéter rojo o camisetas de la Selección en las escuelas

La entidad recordó que la medida aplica exclusivamente para la jornada de este 23 de junio, fecha en la que Panamá enfrentará a Croacia, y que las actividades académicas se desarrollarán con normalidad.

Los estudiantes de los centros educativos oficiales y particulares podrán asistir este martes con prendas alusivas a la Selección de Panamá, como parte del ambiente festivo generado por el encuentro entre Panamá y Croacia.

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación (Meduca) informó que los alumnos podrán acudir a clases utilizando suéteres de color rojo o camisetas de la Selección Nacional, además de complementar su vestimenta con accesorios discretos relacionados con el equipo panameño.

La entidad recordó que la medida aplica exclusivamente para la jornada de este 23 de junio, fecha en la que Panamá enfrentará a Croacia, y que las actividades académicas se desarrollarán con normalidad.

"Las clases se desarrollarán con normalidad en un ambiente festivo y se permiten actividades acordes con la ocasión", señala el comunicado difundido por la institución.

Vestimenta debe cumplir las normas escolares

Meduca enfatizó que la participación en esta iniciativa deberá respetar los reglamentos internos de cada plantel educativo.

La institución indicó que la vestimenta utilizada por los estudiantes debe ser apropiada para el entorno escolar y estar acorde con los valores y las buenas costumbres promovidas por cada centro educativo.

Asimismo, aclaró que la actividad es completamente voluntaria y gratuita.

Entre las disposiciones establecidas, Meduca reiteró que no se debe realizar ningún tipo de cobro a estudiantes ni a acudientes para participar en las actividades relacionadas con el partido de la Selección.

La medida busca fomentar el apoyo al combinado nacional sin afectar el normal desarrollo de las clases ni generar gastos adicionales para las familias.