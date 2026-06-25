Panamá vuelve a ser sede de la Conferencia Naval Interamericana tras más de 60 años

El encuentro reúne a las armadas de 17 países de América y naciones invitadas.

Panamá/Más de seis décadas después de albergar la primera edición de la Conferencia Naval Interamericana, Panamá vuelve a convertirse en el punto de encuentro de las principales fuerzas navales del continente con la realización de la XXXII edición de este foro, que reúne a comandantes y representantes de armadas y marinas de 17 países de América, además de dos naciones invitadas.

La ceremonia de apertura, organizada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), contó con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, quienes destacaron la importancia del encuentro para fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos que enfrenta la seguridad marítima.

Durante el acto inaugural, el director general del Senan, comandante Luis De Gracia, dio la bienvenida a las delegaciones participantes y reafirmó el compromiso de Panamá con la paz, la estabilidad y la protección de los espacios marítimos.

El jefe aeronaval destacó además la posición estratégica del país como puente entre océanos y continentes, una condición que ha convertido a Panamá en un escenario clave para el diálogo y la cooperación hemisférica.

La Conferencia Naval Interamericana se celebra cada dos años y tiene como objetivo fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas navales del continente, promover el intercambio de experiencias y coordinar estrategias frente a amenazas comunes que afectan la seguridad marítima.

La edición de este año reviste un significado especial porque marca el regreso del foro a Panamá, país donde nació esta iniciativa en 1959 y que no volvía a albergarla desde entonces.

Las jornadas de trabajo, programadas del 22 al 26 de junio, incluyen reuniones de alto nivel, conferencias e intercambios estratégicos orientados a reforzar las capacidades de seguridad y defensa marítima de la región, con énfasis en la cooperación para enfrentar amenazas transnacionales y los retos del entorno marítimo actual.

El encuentro se desarrolla además en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, resaltando el papel histórico del país como sede de iniciativas orientadas a promover la integración y el entendimiento entre las naciones del continente.

La conferencia culminará el próximo 26 de junio con la firma del acta final por parte de los delegados de los países participantes, documento que recogerá los compromisos y recomendaciones que orientarán el trabajo conjunto hasta la celebración de la XXXIII Conferencia Naval Interamericana, prevista para 2028.