Los manifestantes rechazan el documento firmado entre la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados y el Ejecutivo, que establece el pago de una bonificación y la elaboración de un proyecto de ley sobre el aumento que sería presentado ante la Asamblea Nacional.

“Nosotros queremos aumento, no queremos bono. Vamos a estar todos los días en la calle. No vamos a aceptar bono. A todos los jubilados, que nos apoyen. No queremos bono, ese bono es pan y hambre para mañana”, expresó Oscar Coke a TVN Noticias, uno de los participantes en esta protesta.

El cierre de esta tarde en el Mercado del Marisco ocasionó congestionamiento vehicular por unos 35 minutos.

Con información de Luis Carlos Velarde.