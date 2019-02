Estos comerciantes destacaron que les dan un horario muy corto para vender sus productos y cuando concluye, se les pide que se retiren.

Este grupo decidió cerrar la vía de entrada y salida de Merca Panamá, ocasionando congestionamiento vehicular. Luego de una mediación con personal administrativo de este mercado, se reabrió la vía.

"La sinvergüenzura que tienen que acabar y que estos señores se vayan de aquí, no les vendan más productos a Merca y verán que van a hacer ellos Tienen que respetar el pueblo panameño y al agricultor", expresó Rolando Atencio, un vendedor y manifestante, a TVN Noticias.

"La gente tiene que entender que Merca Panamá es una cadena de frío, no es un mercado. El problema que Merca está indicándole a los vendedores de sobre ruedas que no pueden vender sus productos solamente tres veces a la semana hasta el mediodía. Eso no funciona", comentó el empresario Jorge Matsufuji, a este medio. "El problema de la raíz es un problema económico. Aquí en Merca no se está vendiendo lo que se ofrecía en Abastos".

Los productores señalaron que se mantendrán alertas.

Con información de Luis Carlos Velarde.