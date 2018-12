Residentes de Plaza Valencia exigen respuesta a promotora responsable de proyecto

La aparición de socavones, deslizamientos e inundaciones en la barriada provocaron la demolición de dos casas y el desalojo de unas 22 familias.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició trabajos de excavación en la zona para encontrar la supuesta tubería afectada, sin embargo, en el lugar se halló una quebrada de aguas servidas.

Los damnificados podrán estar en hoteles hasta el próximo 6 de enero.

"Muchas casas no pueden ser habitadas. Si no se resuelve el problema, va a haber hasta pérdida de vidas humanas. Plaza Valencia está sobre una quebrada, no sabemos cómo está eso por debajo", comentó una residente de la barriada a TVN Noticias.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también adelantó un informe, que determinó posibles vicios ocultos, según la residente.

Se informó que la empresa “Casas de Panamá”, promotora responsable de este proyecto, atendería a los moradores de Plaza Valencia, pero aún no han recibido respuesta.

Con información de Kelyneth Pérez.