Panameños y extranjeros disfrutan de 'TipiPop al Parque' en el Casco Antiguo

Los organizadores adelantaron que este domingo se celebrará el primer aniversario de “ Calle Latina ”, evento que espera reunir a más de 5,000 personas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con un ambiente de música, cultura y diversión, panameños y turistas disfrutaron este sábado de la actividad “TipiPop al Parque”, realizada en la Plaza V Centenario del Casco Antiguo, donde se combinó la música típica con el pop, además de espacios gastronómicos y artesanales.

Durante la jornada, emprendedores locales participaron con la venta de comida y artesanías, mientras que el público disfrutó de presentaciones musicales en vivo que fusionaron ritmos pop y típicos, en una propuesta cultural abierta al público.

El evento forma parte del movimiento musical TipiPop, organizado por los Hermanos Gaitán, una iniciativa que busca modernizar la música típica panameña y proyectarla a nivel internacional.

El productor y artista Alberto Gaitán explicó que este nuevo movimiento cultural continuará consolidándose y creciendo en el país. Además, anunció que el proyecto “TipiPop al Parque” se realizará de forma mensual en distintos puntos de Panamá, con el objetivo de acercar esta fusión musical a más comunidades.

El proyecto reúne a reconocidos artistas de la industria como Omar Alfanno, Erika Ender y los hermanos Samy y Sandra Sandoval, entre otros, reforzando su apuesta por una proyección internacional de la música panameña.

Asimismo, los organizadores adelantaron que este domingo se celebrará el primer aniversario de “Calle Latina”, evento que espera reunir a más de 5,000 personas.

La iniciativa TipiPop busca consolidarse como una plataforma cultural que fusione sonidos tradicionales con elementos contemporáneos del pop, con miras a expandirse hacia otras zonas del país como Bella Vista y diversas regiones del interior, hasta convertirse en un gran festival nacional.

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Con información de Luis de Jesús Mendoza