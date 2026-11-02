Panapass suspenderá varios servicios por mantenimiento este sábado 7 de noviembre

Durante ese periodo no estarán disponibles los servicios de recarga, consulta de saldo ni las gestiones de cuentas Panapass a través de WhatsApp, banca en línea, cajeros automáticos, Punto Pago, página web y aplicación móvil.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los usuarios de Panapass deberán realizar sus recargas y verificar sus saldos con anticipación, debido a que varios servicios de la plataforma estarán temporalmente suspendidos el próximo sábado 7 de noviembre, por trabajos de mantenimiento tecnológico.

La Empresa Nacional de Autopista, S.A. (ENA) informó que las labores se desarrollarán desde las 12:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. de ese día.

Durante ese periodo no estarán disponibles los servicios de recarga, consulta de saldo ni las gestiones de cuentas Panapass a través de WhatsApp, banca en línea, cajeros automáticos, Punto Pago, página web y aplicación móvil.

Además, los Centros de Instalación permanecerán cerrados durante toda la jornada del sábado y el centro de atención telefónica, mediante la línea 192, tampoco estará disponible.

Ante esta situación, ENA recomendó a los conductores verificar sus saldos y realizar las recargas con suficiente anticipación, especialmente si tienen previsto utilizar los corredores durante el fin de semana.

La empresa explicó que el mantenimiento forma parte de las acciones para fortalecer la estabilidad, calidad y eficiencia de la plataforma tecnológica.

Una vez concluidos los trabajos, los servicios serán restablecidos de manera progresiva. Cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales de Panapass y ENA.

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