Paro docente reaviva debate sobre cobros del transporte colegial durante días sin clases

El sector del transporte colegial enfrenta un dilema complejo: por un lado, los padres argumentan que no deberían pagar por un servicio que no se prestó durante al menos 82 días de paro docente; por otro, los transportistas deben seguir pagando las cuotas de sus vehículos y otros gastos operativos, independientemente de si hay clases o no.