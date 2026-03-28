Una persona fallece en accidente de tránsito en el Corredor Sur

El Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y esclarecer las circunstancias que llevaron a este fatal desenlace.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una persona murió este sábado 28 de marzo en un accidente de tránsito registrado en el Corredor Sur, en la entrada próxima a la entrada del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Policía Nacional informó sobre el incidente y recomendó a los conductores utilizar rutas alternas mientras se realizaban las primeras diligencias en el lugar.

Por su parte, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y esclarecer las circunstancias que llevaron a este fatal desenlace.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener la precaución en la vía y a respetar las indicaciones de tránsito mientras se completan las investigaciones.