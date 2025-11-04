Varias personas capturadas por cacería ilegal en áreas protegidas durante operativos de MiAmbiente

Entre las infracciones más significativas, se destacan casos de tala y cacería ilegal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) intensificó sus operativos de vigilancia, control y protección de los recursos naturales en todo el país durante las celebraciones de las fiestas patrias. El objetivo es asegurar la conservación de las áreas protegidas y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, según un comunicado de la entidad.

La labor se lleva a cabo en coordinación con los guardaparques del Sistema de Áreas Protegidas (Sinap) y la Policía Ambiental, desplegando equipos en operativos tanto terrestres como acuáticos.

Durante estas acciones de fiscalización, MiAmbiente ha detectado diversas incidencias que ya han sido remitidas a la Fiscalía de Delitos Ambientales para la investigación y el trámite judicial correspondiente. Paralelamente, la institución adelanta los informes y procesos administrativos pertinentes para cada caso.

Casos reportados

Entre las infracciones más significativas, se destacan los siguientes casos:

Parque Nacional Volcán Barú : Se registró una denuncia por tala ilegal.

: Se registró una denuncia por tala ilegal. Parque Nacional San San Pond Sak : Fueron capturados tres individuos en posesión de evidencias de cacería. Las personas tenían tres armas de fuego y bolsas con restos de carne de saíno, una especie protegida.

: Fueron capturados tres individuos en posesión de evidencias de cacería. Las personas tenían tres armas de fuego y bolsas con restos de carne de saíno, una especie protegida. Parque Nacional Camino de Cruces: Se reportó y se logró la captura de un sujeto por presunta cacería en el área.

MiAmbiente reitera su firme compromiso con la aplicación de la ley y la protección de la biodiversidad nacional. La institución exhorta a la ciudadanía a ejercer un rol activo en la defensa del ambiente, instando a denunciar cualquier actividad ilícita que atente contra los recursos naturales.

Las denuncias pueden realizarse de manera inmediata a través de la línea gratuita 311 o mediante las redes sociales oficiales de la institución, @miambientepma.

