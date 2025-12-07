Más de 5 mil personas disfrutan del inicio del Festival Internacional Navideño en Chilibre.

Según estimaciones de la Alcaldía de Panamá, más de 5,000 personas asistieron a la actividad, que combinó música, gastronomía y recreación para compartir la llegada de la temporada navideña.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Parque Norte del corregimiento de Chilibre se convirtió este fin de semana en el punto de encuentro de miles de familias, durante la celebración del Parking Navideño dedicado a Mamá, evento que marcó el inicio del Festival Internacional Navideño.

Según estimaciones de Alcaldía de Panamá, más de 5,000 personas asistieron a la actividad, que combinó música, gastronomía y recreación para compartir la llegada de la temporada navideña.

La tarima estuvo animada por artistas como Anubikiss, DJ Terco, Disco Virtual y Anyuri, además de las presentaciones de bandas estudiantiles del Instituto Técnico Lefevre y el Instituto Comercial Panamá, que pusieron a vibrar a los presentes.

Además de los espectáculos, los asistentes disfrutaron de inflables, zonas recreativas, activaciones de marca y espacios de emprendimiento, donde microempresarios locales ofrecieron diversos productos y servicios.

La jornada, concebida como un homenaje a las madres, reunió a familias completas en un ambiente festivo y seguro, dando apertura a una agenda que continuará desarrollándose durante el mes de diciembre.

La Alcaldía de Panamá confirmó que el Festival Internacional Navideño mantendrá actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de llevar cultura, tradición y entretenimiento a los panameños. El próximo gran evento será el Desfile de Navidad en Calle 50, programado para el 14 de diciembre.