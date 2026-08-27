Dos personas, entre ellas un recién nacido, resultan lesionadas tras vuelco en Chiriquí

Ante este nuevo hecho, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de seguridad, especialmente al transitar por vías con alta circulación vehicular.

David, Chiriquí/Dos personas, entre ellas un recién nacido, resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en la vía que conduce de David hacia Dolega y Boquete, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del vehículo perdió el control y colisionó contra el lateral derecho del puente sobre el río Majagua, lo que provocó que el automóvil terminara volcado.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio Único de Emergencias 911, quienes brindaron atención a los afectados y posteriormente los trasladaron a centros hospitalarios.

El recién nacido fue llevado al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, mientras que la otra persona lesionada fue trasladada al Hospital Regional Rafael Hernández para recibir atención médica.

Autoridades piden mayor precaución

Ante este nuevo hecho, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de seguridad, especialmente al transitar por vías con alta circulación vehicular.

También insistieron en la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener una conducción preventiva y actuar con cortesía hacia los demás usuarios de las vías.

Según datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), 41 personas han muerto en hechos de tránsito en Chiriquí en lo que va del año, siendo los atropellos una de las principales causas de estas víctimas.

Las autoridades señalan que la falta de prevención y de cortesía entre los conductores continúa figurando entre los principales factores asociados a los accidentes de tránsito en la provincia.

Con información de Demetrio Ábrego