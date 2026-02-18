Más de 682 mil personas fueron verificadas durante operativo de Carnaval 2026

En materia de seguridad vial, las autoridades reportaron una disminución significativa en víctimas por accidentes de tránsito.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los estamentos de seguridad del país presentaron este miércoles 18 de febrero el balance general del operativo del Carnaval 2026, destacando una reducción en accidentes de tránsito y homicidios en comparación con el año anterior, aunque con un aumento en las infracciones por alcoholemia.

Por parte de la Policía Nacional, el comisionado Héctor Delgado, director encargado de Operaciones, informó que durante las festividades fueron verificadas 682,468 personas en los puntos de acceso a las mojaderas y actividades masivas en todo el país.

En total, 477 personas fueron aprehendidas, de las cuales 96 mantenían oficios de captura pendientes, incluyendo dos requeridas por homicidio. Además, se realizaron 182 diligencias de allanamiento, logrando recuperar 19 armas de fuego, tres vehículos y 14 paquetes de presunta droga.

En materia de seguridad vial, las autoridades reportaron una disminución significativa en víctimas por accidentes de tránsito: una persona fallecida en 2026, frente a cinco en 2025. Los homicidios también reflejaron una leve baja, pasando de seis casos en 2025 a cinco en 2026, hechos que —según indicaron— se registraron de forma aislada a los eventos del Carnaval.

El subcomisionado Kevin Quiel, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, explicó que se ejecutó un dispositivo especial para garantizar la movilización segura hacia el interior del país. Más de 149 mil vehículos se desplazaron hacia el interior, mientras que hasta el mediodía del Miércoles de Ceniza habían retornado 125,547 autos y, en horas de la tarde, otros 23,903 ingresaron a la capital.

En total, se impusieron 8,222 boletas por infracciones de tránsito, con un incremento en los casos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el subcomisionado Mayco Palacios, director nacional de Operaciones Aeronavales, detalló que se ejecutaron 74,224 acciones de seguridad en coordinación con los distintos estamentos. El despliegue se concentró en ríos, costas, aeropuertos, playas e islas. Más de 30 mil personas utilizaron rutas marítimas y 25,084 acudieron a playas durante el periodo festivo.

Las autoridades calificaron el operativo como exitoso y reiteraron el llamado a mantener la responsabilidad ciudadana en futuras actividades masivas.