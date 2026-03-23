Pleno rechaza alterar orden del día para bajar proyecto de derecho a réplica a primer debate

La noche de este lunes 23 de marzo, el diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto de ley sobre derecho a réplica, solicitó alterar el orden del día para someter a votación la devolución de la iniciativa a primer debate, con el fin de abrir espacio a la participación de los gremios periodísticos.

La propuesta encontró resistencia inmediata por parte del diputado Luis Eduardo Camacho, quien pidió votar en contra, tal como lo había adelantado previamente. Según Camacho, el proyecto ya fue ampliamente discutido en comisión y aprobado por unanimidad.

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“Los gremios del periodismo lo que no quieren es un proyecto de ley, no modificarlo”, expresó.

En la misma línea, el diputado Crispiano Adames solicitó continuar con la agenda legislativa y seguir con la discusión de los proyectos en curso.

Al momento de la votación, la solicitud de Cedeño obtuvo 29 votos a favor, 2 en contra y 18 abstenciones, por lo que fue rechazada.