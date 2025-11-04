Policentro de Salud de San Isidro será inaugurado a mediados de diciembre, confirma el ministro Fernando Boyd

Ciudad de Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd, anunció que el Policentro de Salud de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, será inaugurado a mediados de diciembre, una obra largamente esperada por la comunidad.

“Estamos progresando, todo va muy bien. A mediados de diciembre vamos a estar inaugurando el policentro de salud de San Isidro, que ya tanto tiempo se necesitaba para la comunidad”, señaló Boyd al referirse al avance de los trabajos.

El titular de Salud destacó que la nueva infraestructura es “imponente e importantísima” y permitirá ofrecer atención en diversas especialidades médicas a miles de residentes del sector.

“San Isidro tiene una estructura imponente y muy importante, sobre todo para atender todas las especialidades que requiere la población de San Miguelito. Ahí van a ser beneficiadas casi 300 mil personas aproximadamente”, subrayó el ministro.

El nuevo policentro, indicó el Ministerio de Salud, contará con áreas de urgencias, imagenología, mamografía, registros médicos, farmacia, laboratorio, quirófanos, recobro, fisioterapia, consulta externa, ginecología, pediatría, consulta general, docencia, odontología, administración y dirección médica.

Con una inversión total de más de 35 millones de dólares, la obra es ejecutada por la empresa Alca Holding Int., y su entrega está programada para mediados de diciembre de 2025.